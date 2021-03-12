Обрушение лестницы на Брянской произошло из-за того, что жильцы неправильно мылись

Лестница в доме на Брянской

В Госжилинспекции по Саратовской области сообщили, что ЧП с обрушением лестничного пролета в доме №32 на улице Брянская произошло из установки непредусмотренных проектом душевых.

- В ходе обследования дома выяснилось, что несколько жителей установили в своих квартирах душевые, что не предусмотрено проектом дома. Не проведена правильная гидроизоляция и водоотведение, из-за чего в течение последних лет происходит намокание стен между квартирами и подъездом. Два года назад по этой же причине частично обрушился лестничный пролет в другом подъезде дома, — сообщили в ГЖИ.

После обрушения, которое произошло 6 марта, в здании установили металлическую лестницу. УК «Стандарт». Инспектор ГЖИ направил в адрес УК «Стандарт», которое проводит по договору ряд работ по дому, предостережение. Сам дом №32 уже признан аварийным.

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