В Заводском районе в подъезде дома обрушилась лестница

Спасатели работали на месте обрушения лестницы в подъезде в Заводском районе Фото: Саратовская городская служба спасения

В Заводском районе Саратова вчера, 6 марта, обрушился лестничный пролет в четырехэтажном здании.

Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, им поступил вызов на Брянскую, 32. В аварийном доме 1960 года постройки частично обрушился лестничный пролет на первом этаже первого подъезда.

На первом этаже в подъезде обрушилась лестница Фото: Саратовская городская служба спасения

- Пострадавших нет. Спасатели городской и областной служб спасения расчистили проем под маршем и установили деревянный поддон для сообщения лестничной площадки с маршем, — отметили в горспасе.

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