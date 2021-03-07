В Заводском районе в подъезде дома обрушилась лестница

Спасатели работали на месте обрушения лестницы в подъезде в Заводском районе
Фото: Саратовская городская служба спасения
В Заводском районе Саратова вчера, 6 марта, обрушился лестничный пролет в четырехэтажном здании.
Как сообщили «КП-Саратов» в горспасе, им поступил вызов на Брянскую, 32. В аварийном доме 1960 года постройки частично обрушился лестничный пролет на первом этаже первого подъезда.
На первом этаже в подъезде обрушилась лестница
Фото: Саратовская городская служба спасения
- Пострадавших нет. Спасатели городской и областной служб спасения расчистили проем под маршем и установили деревянный поддон для сообщения лестничной площадки с маршем, — отметили в горспасе.
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