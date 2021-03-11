Радаев о коммунальных авариях: Если допущена халатность, то и спрос должен быть самый серьезный

Совещание губернатора Валерия Радаева с председателем правительства Романом Бусаргиным и главой Саратова Михаилом Исаевым Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 11 марта, провел совещание с председателем правительства Романом Бусаргиным и главой Саратова Михаилом Исаевым. На нем он раскритиковал слабый подход, из-за которого коммунальные объекты работают нестабильно, например, сегодня на сетях отопления в центре города проводятся работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Бусаргин доложил, что причинами аварий послужили высокий износ сетей и халатность должностных лиц на объектах ЖКХ.

Напомним, в феврале в Саратове случилась коммунальная авария, оставившая без воды почти на двое суток практически полмиллиона человек. Тогда комиссия выяснила, что виновато ООО «КВС», не обеспечившее надзор за состоянием своего комплекса, а также несвоевременно сообщившее в Единую диспетчерскую службу о случившейся аварии.

- Если допущена халатность, то и спрос должен быть самый серьезный. Вместе с концессионерами нужно проработать дополнительные меры, изыскать дополнительные ресурсы, но жители должны получать качественные коммунальные услуги, — сказал Радаев.

Он также заметил, что необходимо делать перерасчеты, чтобы после отопительного сезона в платежках не было больших сумм.

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