Жители десятков домов в Саратове, прокуратура и следственный комитет остались без отопления в мороз

Отключено отопление в домах центра Саратова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Саратова с утра 11 марта отключено отопление.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», было выявлено повреждение магистрали на пересечении улиц Комсомольская и Григорьева.

Там начаты восстановительные работы, на время которых приостановлена подача тепла в ряд домов и закрыто движение на перекрестке. Планируется восстановить штатный режим к 20 часам.

Среди домов, оставшихся без отопления: Волжская, Григорьева, Комсомольская, Московская, Мичурина, Некрасова, Первомайская, Октябрьская.

Напомним, в Саратове похолодание. Столбик термометра сегодня утром показывает около 20 градусов мороза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.