Жители десятков домов в Саратове, прокуратура и следственный комитет остались без отопления в мороз

Отключено отопление в домах центра Саратова
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В центре Саратова с утра 11 марта отключено отопление.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», было выявлено повреждение магистрали на пересечении улиц Комсомольская и Григорьева.
Там начаты восстановительные работы, на время которых приостановлена подача тепла в ряд домов и закрыто движение на перекрестке. Планируется восстановить штатный режим к 20 часам.
Среди домов, оставшихся без отопления: Волжская, Григорьева, Комсомольская, Московская, Мичурина, Некрасова, Первомайская, Октябрьская.
Напомним, в Саратове похолодание. Столбик термометра сегодня утром показывает около 20 градусов мороза.
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