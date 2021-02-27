Губернатор Радаев попросил прокуратуру наказать ООО «КВС» из-за аварии в Саратове

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев направил в региональную прокуратуру обращение по итогам расследования аварии в Саратове, которая оставила без воды почти полмиллиона человек.

Как выяснила комиссия по выяснению причин коммунальной аварии, причиной инцидента стала разморозка запорной арматуры на насосной станции. Это произошло из-за того, что со стороны ООО «КВС» не было должного контроля. Также сначала компания не сообщила в дежурно-диспетчерские службы, что большинство саратовцев оказались отключены от водоснабжения.

- Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в отношении ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» по факту нарушений, допущенных при оповещении и устранении аварийной ситуации на централизованных сетях водоснабжения города Саратова, а в отношении Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» — на предмет достаточности принятых мер по оснащению котельных резервными емкостями водоснабжения, — говорится в обращении Радаева.

Напомним, рабочие устраняли коммунальную аварию почти двое суток.

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