Саратовская область лидирует в Европе по росту цен на продукты

Продукты в Саратовской области дорожают быстрее всего в России и Европе Фото: Екатерина Семенова

По данным Росстата, цены на продовольствие в России в январе 2021 года выросли на 8,2% по сравнению с январем 2019 года. При этом в странах ЕС продовольствие за год подорожало на 1,1%. Это в 7,5 раза меньше, чем в России.

В Саратовской области по итогам января 2021 года цены на продовольственные товары поднялись на 10,2%. Выше только в Дагестане — на 10,85%.

- Это небогатые регионы, доходы населения там ниже среднероссийского уровня. Кроме того, в этих субъектах доля трат домохозяйств на еду выше, чем в среднем по стране, — отметили эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так было и в декабре 2020 года — по данным Росстата, индекс цен на продовольственные товары в Саратовской области составил 10,3% по сравнению с декабрем 2019 года. Это оказалось самое значительное удорожание по России.

По данным Росстата, за год в России серьезнее всего подорожали овощи и фрукты — на 17,5 и 13,5% соответственно. В Евросоюзе цены на них увеличились на 0,2%.

В министерстве экономического развития Саратовской области объяснили рост цен на продукты увеличением покупательской способности.

При этом губернатор Валерий Радаев потребовал не допускать необоснованного роста цен на продукты первой необходимости.

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