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Радаев потребовал не допускать роста цен на продукты первой необходимости

Также губернатор Саратовской области раскритиковал организацию работы по отлову бродячих животных
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 15 февраля, провел совещание с зампредами регионального правительства и отраслевыми министрами.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, он потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Петаева своевременно ремонтировать улицы в Саратове и подъезды к городу. Во время работ он поручил использовать технологию литого асфальта, эффективную в зимнее время.

Также Радаев поручил министру сельского хозяйства Роману Ковальскому просчитать затраты на поддержку Новоузенского и Алгайского районов. На юго-западе области зима была малоснежной, из-за чего есть недостаток влаги. Районы надо поддержать, чтобы заполнить лиманы, и животноводческие хозяйства смогли бы обеспечить себя кормами.

К тому же Валерий Радаев жестко потребовал не допускать необоснованного роста цен на продукты первой необходимости. Минсельхозу и Минэкономразвития он поручил работать с поставщиками, производителями сельхозпродукции. Также глава региона раскритиковал организацию работы по отлову бродячих животных. Несмотря на нее, жалобы от саратовцев продолжают поступать. Профильный зампред должен будет доложить в течение недели о принимаемых мерах.

В числе тем на совещании также были:

- Недопущение распространения коронавируса. В 13 учреждениях с постоянным пребыванием людей прошла проверка, там вакцинируют пациентов и сотрудников.

- Подготовка к празднованию Дня космонавтики.

- Смягчение коронавирусных мер. Ограничения могут смягчить для сферы общепита, учреждений культуры, повысить наполняемость залов.

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