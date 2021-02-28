Двое маленьких мальчиков утонули в Вольске на Волге: следователи начали проверку

В Вольске двое детей утонули на Волге Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области сегодня, 28 февраля, утонули двое детей. Следователи организовали доследственную проверку.

- По предварительным данным, компания из пяти детей гуляла вдоль Волги. На удалении около 400 метров от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат, но оба они оказались в воде, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Потом помочь им выбраться попытались приятели, но уже было поздно. Их тела ищут водолазы облспаса. Сотрудники СК осматривают место происшествия.

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