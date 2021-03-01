Пятилетний мальчик погиб в мороз на улице Вольска

Следователи проверяют причины смерти ребенка в Вольске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области утром 1 марта погиб ребенок.
Как сообщили «КП- Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла на улице Краснооктябрьская примерно в половине шестого утра.
Мальчика нашли на улице. Эксперты осмотрели тело, но следов насильственной смерти не выявили. При этом ребенок был одет слишком легко для морозной ночи — на нем не было верхней одежды.
Начата доследственная проверка. Следователи проверят, в каких условиях жил и воспитывался ребенок. Будет дана оценка работе органов опеки.
Напомним, вчера в Вольске на Волге утонули двое детей.
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