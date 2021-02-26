Школы и детсады Балакова получат средства на текущие расходы

Вячеслав Володин встретился с руководителями школ и детсадов Балакова
В Балакове Саратовской области детские сады и школы получат финансирование на текущие расходы.
Речь об этом шла на встрече Вячеслава Володина с руководителями образовательных учреждений в Балакове.
- Как молот и наковальня: финансирование не выделяется, а надзорные органы спрашивают. Давайте с этим покончим, — призвал он.
Планируется, что половину нужной суммы поможет привлечь Володин, а вторую часть должны найти местные и региональные власти. Такая схема уже принята в Саратове, однако городская дума на сегодняшнем заседании не смогла найти нужной суммы в 130 млн рублей, ограничившись 40 млн рублей.
Напомним, средства должны быть потрачены исключительно на содержание школ и детсадов, а не на ремонт, например. Контроль взял на себя депутат Государственной думы Николай Панков.
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