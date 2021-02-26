Панков: Возьму на контроль целевое расходование средств на нужды школ и детсадов

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Депутат Государственной думы России Николай Панков подчеркнул, что средства, выделенные школам и детским садам, должны быть израсходованы на их содержание, а не ремонт или какие-то иные цели.

Об этом он написал в своем телеграм-канале «Пара слов», напомнив, что об этом на встрече с директорами школ, заведующими детсадами и родительскими комитетами в Балакове сказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

- Напомню, он предложил предусмотреть дополнительное финансирование из расчета две тыс. руб. на ребенка. По его поручению возьму на контроль целевое расходование этих средств. И то, чтобы были исключены поборы с родителей. Ранее по поручению спикера встречался с социальным блоком области, министерством образования, прокуратурой, контролирующими органами. Учителя и заведующие не должны получать взыскания за проблемы, на решение которых они не получают финансирования – пишет Панков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Панкова за работу и пообещал оказывать поддержку.

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