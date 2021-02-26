Гордума Саратова выделила для школ и детсадов 40 млн рублей из 130 обещанных

Заседание Саратовской городской думы Фото: Александр Уриевский

В Саратовской городской думе на заседании 26 февраля приняли изменения в бюджет областного центра, внеся в него дополнительно пришедшие из федерального центра деньги и расписав их по расходам. Беспрецедентно большая сумма в 3 млрд 279 млн рублей на 2021 год заложена на переселение из аварийного жилья.

Напомним, рассчитанную на несколько лет программу регион пообещал Москве исполнить за один год, основные расселения, а значит и средства, предназначены Саратову.

Кроме этого заложено 500 млн рублей в качестве дополнительного финансирования на ремонт тротуаров, а также 130 млн на обновление городских трамваев и троллейбусов, эти деньги пойдут на строительство линии скоростного трамвая. В бюджет на скоростной трамвай заложили еще по 122,2 млн рублей на 2022 и 2023 годы.

Также депутаты проголосовали за возможность за счет средств местного бюджета профинансировать в размере 15,2 млн рублей деятельность образовательных учреждений в селе Багаевка и поселке Красный Текстильщик. А также частично исполнили обещание мэра Исаева, которое он дал спикеру Государственной думы Вячеславу Володину, о финансировании хозрасходов школ, что обычно собирают с родителей. Правда, пока из 130 млн своей части городские власти выделили только 40 млн рублей.

Софинансирование предприятий нацпроекта по благоустройству городской среды в размере 38 млн на создание парка в микрорайоне «Изумрудный» решено подкрепить 1,8 млн рублей из городского бюджета в адрес администрации Волжского района на проектирование и экспертизу по устройству там сквера. Кроме того, 1,5 млн рублей город закладывает на контроль качества за работами по благоустройству набережной Космонавтов.

Дефицит бюджета увеличен до 164,9 млн рублей

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