На встрече в Балакове Володин поблагодарил Панкова и пообещал ему помочь

Встреча Володина в Балакове 26 февраля. Фото из паблика его сторонников

Сегодня, 26 февраля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин проводит в Балакове встречу с директорами школ, заведующими детсадами и родительскими комитетами.

На мероприятии обсуждают проблемы образовательных учреждений, планы по ремонту дорог и тротуаров.

Володин на встрече поблагодарил депутата Госдумы Николая Панкова. Спикер ГД заявил, что Панков в 2020 году начать реализовывать программу по ремонту тротуаров в Балакове, нашел на это деньги, а в этом году работа будет выстроена более масштабно.

По словам Володина, без строительства новых и ремонта старых нельзя привести город в нормативное состояние. Председатель Госдумы пообещал оказывать помощь Панкову.

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