Володин выполнил обещание директорам школ и детсадов Саратова про 130 млн рублей

130 млн рублей привлеченных средств на школы и детские сады Саратова поступят в бюджет в ближайшие недели. Об этом рассказал Вячеслав Володин. Видео появилось в паблике Инстаграм volodin.saratov.

Сейчас игрушки, моющие средства, канцтовары приобретаются в основном за счет родителей.

На недавней встрече с директорами Володин предложил решить проблему и наи ти дополнительные средства на текущие расходы из расчета 2 тыс. рублеи на дошкольника и ученика в год.

Половину суммы обещал найти Вячеслав Володин и выполнил обещание, вторую половину теперь должны осилить городские власти.

- Мы обсуждали с вами вопрос оказания дополнительной помощи школам и детским садикам, с тем чтобы уйти от поборов и обеспечить текущее содержание на должном уровне. Для этого необходимо, чтобы на следующей неделе городские власти приняли решение о 50% финансирования. Это порядка 130 млн рублей. Со своей стороны, обещал найти 130 млн....

По информации заведующих садиков и директоров школ, этих средств будет достаточно, для того чтобы в садики закупить игрушки, учебные пособия, решить вопросы, связанные с покупкой тех же моющих средств, но и многое сделать, для того чтобы и пришкольная территория, территория рядом с садиком была убрана. То есть все то, на что собирают средства с родителей. ...

Со своей стороны, обещаю, что мы вместе с родительскими комитетами соберемся буквально через месяц, через два, с тем чтобы посмотреть обратную связь, как средства пришли, на что их начинают выделять... Поэтому сделаем все, чтобы были обеспечены стандарты достаточного финансирования школы и садика, с тем чтобы исключить поборы и решить все проблемы не за счет родителей, - сказал Володин.