Убийца 22-летней Татьяны Кузьмич в Саратове отправился в колонию

Мужчина бросился в бега после убийства, но вскоре его нашли
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове вынесен приговор убийце Татьяны Кузьмич (Буденной).
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 31-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет и десять месяцев.
Напомним, преступление было совершено 12 ноября прошлого года в доме на Большой Садовой. Суд установил, что 22-летняя Татьяна Кузьмич пришла в гости к мужчине, с которым накануне познакомилась в кафе.
Тело убитой девушки он спрятал под балконом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Парень с девушкой поссорились, и злоумышленник задушил ее веревкой от «прыгалки», предварительно сильно избив.
Тело он скинул в подвальное пространство под лоджией, а сам бросился в бега.
Родственники объявили Татьяну Кузьмич в розыск, сотрудники полиции восстановили ее маршрут и 13 ноября нашли труп. Впоследствии был найден и убийца, он прятался в Аткарском районе.
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