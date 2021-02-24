Убийца 22-летней Татьяны Кузьмич в Саратове отправился в колонию

Мужчина бросился в бега после убийства, но вскоре его нашли Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор убийце Татьяны Кузьмич (Буденной).

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 31-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет и десять месяцев.

Напомним, преступление было совершено 12 ноября прошлого года в доме на Большой Садовой. Суд установил, что 22-летняя Татьяна Кузьмич пришла в гости к мужчине, с которым накануне познакомилась в кафе.

Тело убитой девушки он спрятал под балконом Фото: СУ СКР по Саратовской области

Парень с девушкой поссорились, и злоумышленник задушил ее веревкой от «прыгалки», предварительно сильно избив.

Тело он скинул в подвальное пространство под лоджией, а сам бросился в бега.

Родственники объявили Татьяну Кузьмич в розыск, сотрудники полиции восстановили ее маршрут и 13 ноября нашли труп. Впоследствии был найден и убийца, он прятался в Аткарском районе.

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