Убитую в Саратове 22-летнюю Татьяну Кузьмич задушили скакалкой

Татьяна Кузьмич. Фото с ее страницы в Одноклассниках

ГУ МВД по Саратовской области рассказало подробности убийства 22-летней Татьяны Кузьмич в Саратове.

Напомним, девушку объявили в розыск 13 ноября, а уже на следующий день ее тело нашли в подвале одного из домов.

Замначальника УУР ГУ МВД России по Саратовской области Вадим Романенко рассказал, что девушка была в кафе Фрунзенского района с двумя мужчинами, а после в квартире одного из них.

На кадрах с камеры видеонаблюдения в подъезде дома на Большой Садовой видно, что Татьяна Кузьмич недовольна общением с мужчиной.

- Уже в квартире между ними возникла ссора, она переросла в драку, в ходе которой подозреваемый схватил с турника скакалку и задушил девушку, — сообщил Романенко.

Труп убитой он спрятал в подвале под лоджией, а сам подался в бега. Однако оперативники поймали его через сутки в шкафу у родственников в Аткарске. Оттуда он хотел на попутках добраться в один из удаленных регионов России, залечь на дно и сменить паспорт.

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