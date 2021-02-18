Погорельцев в Балаково отправили в «Непоседы»

Погорельцам в Балаково не назвали сроков предоставления жилья. Фото сайта администрации Балаковского района

Частично сгоревший 16 февраля двухэтажный многоквартирный дом в Балаково сейчас охраняют полицейские – здесь остались вещи жильцов, которые временно расселены или переехали к родственникам.

На встрече с главой администрации Александром Соловьевым им пока не обозначили возможные даты получения иного жилья.

- Мы сейчас будем смотреть маневренный и иной жилищный фонд, где можно было бы людям предоставить временное нормальное жилье. На это потребуется некоторое время, - сказал Александр Соловьев.

Дом признан аварийным в 2018 году, поэтому в действующую программу расселения аварийного жилья не попадает – по ней расселяют те дома. Которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Соловьев заявил, что может обратиться по этому поводу за помощью в правительство области.

Пока пять погорельцев размещены в профилактории «Непоседы», другие уехали к своим родственникам и знакомым.

Администрация также обещала помощь в перевозке уцелевших вещей и иного имущества и сгоревшего дома, сейчас он находится под круглосуточной охраной полиции.

В соцсетях погорельцы рассказали, что жильцам второго подъезда, который не пострадал от огня предложили вернуться в квартиры, обещали подключить коммуникации.

Расследование версии о возможном поджоге дома продолжается.

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