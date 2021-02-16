Двухэтажный жилой дом сильно пострадал от пожара в Балаково

Пожар в Балаково на проезде Строителей,10. Фото сайта balakovo24.ru

В Балаково Саратовской области вечером 16 февраля сильно загорелся многоквартирный дом.

По сообщению МЧС, горел двухэтажный жилой дом на проезде Строителей, 10.

Сигнал о пожаре поступил в 19.04.

На месте ЧП работали четыре единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Сейчас еще устанавливаются масштабы повреждений и причины пожара.

В Балаково эти дома- бараки называют "клопятниками". Недавно, 13 февраля, горел очередной такой "клопятник" по адресу Академика Жука №27, который был уже расселен. как аварийный.