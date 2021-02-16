Губернатор Радаев «выстрелил» из пистолета на открытии Дворца водных видов спорта

Губернатор отправил спортсменов в заплыв в открывшемся сегодня Дворце водных видов спорта Фото: Екатерина Семенова

Открытие Дворца водных видов спорта состоялось 16 февраля в Саратове. Объект располагается в микрорайоне Солнечный-2.

На открытие в качестве почетного гостя приехал саратовец, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров. Идею строительства дворца выдвинули власти как раз после победы Захарова на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. С тех пор стройка многократно останавливалась по вине то чиновников, то подрядчиков, то из-за отстутствия средств.

Илья Захаров своей победой на Олимпиаде-2012 дал старт стройке Дворца Фото: Екатерина Семенова

Перед началом церемонии, чиновники осмотрели детский бассейн на первом этаже, сауну.

- Вот отсюда все и начинается, будущие чемпионы будут сражаться здесь. А потом уже пойдут по всем водным видам спорта, - сказал Радаев, в помещении детского бассейна.

Детский бассейн Фото: Екатерина Семенова

На торжественной церемонии открытия Илья Захаров в своем выступлении поблагодарил губернатора за то, что дворец все-таки был построен и наконец, открыт.

Губернатор сказал, что «строительство дворца шла долго, но мы справились».

Дворец водных видов спорта в Саратове Фото: Екатерина Семенова

- Дворец водных видов спорта завершен. Это уникальный объект, и он нам не легко дался. Сначала была мечта. Когда наш земляк Илья Захаров завоевал золото на Олимпиаде, мы решили построить современнейший комплекс, чтобы и наше подрастающее поколение смогло добиваться таких же результатов. Сегодня здесь созданы все условия, чтобы воспитывать чемпионов. Три бассейна, зал на тысячу зрителей, суперсовременное оборудование, первоклассная тренировочная база международного уровня!, - сказал Радаев на открытии.

Глава региона дал старт пловцам, выстрелив в воздух из стартового пистолета. Правда, пистолет издал не выстрел, а только специальный звуковой сигнал, чем, видимо, удивил Радаева, который ожидал иного.

Дальше под музыку начались представления - заплывы, синхронное плавание и прыжки в воду.

Синхронистке в новом бассейне Дворца водных видов спорта Фото: Екатерина Семенова

Благодаря тому, что спикер ГД Вячеслав Володин смог включить объект в нацпроект «Демография» в 2019 году, Дворец наконец, был достроен в декабре 2020 года.