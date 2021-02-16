В Саратове после долгих лет строительства открывают Дворец водных видов спорта

Журналисты делают снимают общий план Дворца
Фото: Екатерина Семенова
Последние приготовления к открытию Дворца водных видов спорта в Саратове завершились 16 февраля.
Министр и зам
Фото: Ксения Семенова
Корреспондент «КП-Саратов» понаблюдал за нервничающими министром спорта Александром Абросимовым и его заместителем, флегматичными уборщицами, и замерзшими дворниками, отбивающими лед перед парадной лестницей.
Наводят красоту
Фото: Екатерина Семенова
Всех гостей заставили обуться в бахилы – вытирать полы за каждым в новом дворце не успевают.
Илья Захаров ждал Дворец с олимпийского 2012 года
Фото: Екатерина Семенова
Почетные гости – чемпионы Илья Захаров и Даци Дациев уже на месте.
Захаров и Дациев
Фото: Екатерина Семенова
Строительство затянулось на долгие годы из-за срыва аукционов, недобросовестности подрядчиков и нерасторопности чиновников. Завершить его в конце 2020 года стало возможно после очередного вмешательства и помощи со стороны председателя ГД Вячеслава Володина.
В ожидании гостей главное - не замерзнуть
Фото: Екатерина Семенова
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.