В Саратове после долгих лет строительства открывают Дворец водных видов спорта

Журналисты делают снимают общий план Дворца Фото: Екатерина Семенова

Последние приготовления к открытию Дворца водных видов спорта в Саратове завершились 16 февраля.

Министр и зам Фото: Ксения Семенова

Корреспондент «КП-Саратов» понаблюдал за нервничающими министром спорта Александром Абросимовым и его заместителем, флегматичными уборщицами, и замерзшими дворниками, отбивающими лед перед парадной лестницей.

Наводят красоту Фото: Екатерина Семенова

Всех гостей заставили обуться в бахилы – вытирать полы за каждым в новом дворце не успевают.

Илья Захаров ждал Дворец с олимпийского 2012 года Фото: Екатерина Семенова

Почетные гости – чемпионы Илья Захаров и Даци Дациев уже на месте.

Захаров и Дациев Фото: Екатерина Семенова

Строительство затянулось на долгие годы из-за срыва аукционов, недобросовестности подрядчиков и нерасторопности чиновников. Завершить его в конце 2020 года стало возможно после очередного вмешательства и помощи со стороны председателя ГД Вячеслава Володина.

В ожидании гостей главное - не замерзнуть Фото: Екатерина Семенова

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