В Саратове одна собака за день покусала сразу четырех человек

Саратовцы продолжают жаловаться на нападения собак в Заводском и Ленинском районах города.

По сообщению информированного источника, в травмпункт второго из них поступило сразу четыре человека. На них напал белый пес с рыжими пятнами в поселке Солнечный.

Опасения ходить по улицам есть и у горожан близ «Бестужева сада». Стая из 15 псов наводит ужас на людей, двоих человек уже покусали, но обошлось без фатальных последствий.

Напомним, в городе есть приют для бездомных собак МБУ «Дорстрой» и будет построен еще один — по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.

Местные жители уже устали опасаться ходить по улицам, об этом подробнее читайте в материале «КП-Саратов».

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