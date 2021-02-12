Михаил Исаев призвал в феврале начать массовый отлов собак с улиц Саратова

Глава Саратова Михаил Исаев ответил на вопросы возмущенных горожан о бродячих собаках.
Гневными постами пестрят соцсети, через все каналы связи чиновникам приходят жалобы на засилье бродячих собак на улицах города. Причем животные нередко угрожают людям.
- Это недопустимо. Город должен быть безопасен для жителей и гостей, — заявил Исаев.
Он отметил, что дано поручение в кратчайшие сроки выработать и начать реализовывать меры по ситуации с безнадзорными животными.
Он призвал привлекать волонтеров и частные приюты, где можно размещать отловленных собак.
- В феврале надо максимально изъять с улиц бездомных животных, — заявил Исаев.
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