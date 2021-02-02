Очевидцы: В Саратове на маршруты выпускают неисправные троллейбусы

Троллейбусы проржавели, у некоторых разбиты фары. Фото очевидца

Жители Саратова сообщили о ветхих троллейбусах, которые выходят на линию. Речь идет о машинах Кировского троллейбусного депо, которое обслуживает маршруты №№2, 2А, 3, 4, 15 и 16.

- Большинство из троллейбусов ходит по центру города, но они грязные, проржавевшие, с рваными сиденьями в салоне. Стыдно! — поделилась своими впечатлениями одна из пассажирок.

Водитель Кировского троллейбусного депо на условиях анонимности подтвердил, что зачастую на линию в нарушение всех правил выпускают неисправные машины: у них есть проблемы с амортизаторами, тормозной системой, рулевым управлением, иногда разбиты фары, порой корпус частично проржавел.

Передвижение на таком троллейбусе может быть опасно. Фото очевидца

При этом водители заметили, что новые троллейбусы, которые пришли из Москвы в конце прошлого года, стоят в депо и не выходят на линию. Вместо них выпускают работать старые машины, на которых порой опасно ездить.

Новые троллейбусы стоят в сугробах и не выходят на линию. Фото очевидца

Кстати, на новых троллейбусах, которые поступили из Москвы, вместе с фирменной окраской нанесена аббревиатура МУПП «Саратовгорэлектротранс». Только она выглядит не как СГЭТ, а как СГТ. Работники предприятия не смогли пояснить, чем вызваны перемены в наименовании.

Аббревиатура предприятия изменилась. Фото очевидца

За ответами на эти и другие вопросы, например, почему новые троллейбусы не выходят на линию и почему на маршрут выпускают неисправные машины, редакция «КП-Саратов» обратилась с официальным запросом к главе города Михаилу Исаеву.

Новые троллейбусы были получены из Москвы. Фото очевидца

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