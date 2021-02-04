Сквер Бабушкина в Саратове продают для строительства многоэтажки

В Саратове продают сквер имени Бабушкина

В центре Саратова на продажу выставлен земельный участок на пересечении улицы Чернышевского и Бабушкиного взвоза.

С молотка пойдет сквер Бабушкина. Общая его площадь составляет 53,2 кв. м. Заявленная цена — 25 млн рублей.

Согласно кадастровой карте, данный земельный участок предназначен для строительства многоквартирных жилых домов. В объявлении на сайте «Авито» говорится, что он действительно продается для целей строительства. Можно предположить, что на месте сквера и правда появятся многоэтажки.

Сейчас там расположено кафе.

Напомним, в последнее время Саратов активно выставляет объекты на продажу. Речь идет как о частных собственниках, например, владельцы продают усадьбу Рейнеке или подземный пешеходный переход на 2-й Дачной. Так и о муниципалитете, который выставил на концессию два пруда и два парка.

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