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Под Саратовом усадьбу Рейнеке продают за маткапитал

Владелец хочет за двухэтажный дом и земельный участок 3,1 млн рублей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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За усадьбу Рейнеке владелец просит 3,1 млн рублей. Фото сайта Авито

За усадьбу Рейнеке владелец просит 3,1 млн рублей. Фото сайта Авито

Рядом с Саратовом на продажу выставлена усадьба Рейнеке. Здание из красного кирпича продают через сайт «Авито».

Как говорится в объявлении, площадь двухэтажного особняка составляет 240 кв. м, а земельного участка — 20 соток. Имеются также гараж и сарай.

Усадьба расположена в поселке Нижний Рейник под Саратовом. Фото сайта Авито

Усадьба расположена в поселке Нижний Рейник под Саратовом. Фото сайта Авито

- Из одной из комнаты есть выход в зимний сад с шикарным видом на гору, при застеклении вы сможете любоваться видом в холодные зимние вечера и при этом быть окруженным любимыми цветами. В северной части дома есть выход на летнюю террасу, — пишет автор объявления.

Покупатель не сможет изменить внешний вид усадьбы, которая является памятником архитектуры. Продавец согласен на покупателей, которые работают через ипотеку или с материнским капиталом.

За усадьбу купца первой гильдии Владимира Рейнеке, выстроенную в начале 20 века, собственник просит 3,1 млн рублей.

На территории усадьбы есть постройки. Фото сайта Авито

На территории усадьбы есть постройки. Фото сайта Авито

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