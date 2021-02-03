Под Саратовом усадьбу Рейнеке продают за маткапитал

За усадьбу Рейнеке владелец просит 3,1 млн рублей. Фото сайта Авито

Рядом с Саратовом на продажу выставлена усадьба Рейнеке. Здание из красного кирпича продают через сайт «Авито».

Как говорится в объявлении, площадь двухэтажного особняка составляет 240 кв. м, а земельного участка — 20 соток. Имеются также гараж и сарай.

Усадьба расположена в поселке Нижний Рейник под Саратовом. Фото сайта Авито

- Из одной из комнаты есть выход в зимний сад с шикарным видом на гору, при застеклении вы сможете любоваться видом в холодные зимние вечера и при этом быть окруженным любимыми цветами. В северной части дома есть выход на летнюю террасу, — пишет автор объявления.

Покупатель не сможет изменить внешний вид усадьбы, которая является памятником архитектуры. Продавец согласен на покупателей, которые работают через ипотеку или с материнским капиталом.

За усадьбу купца первой гильдии Владимира Рейнеке, выстроенную в начале 20 века, собственник просит 3,1 млн рублей.

На территории усадьбы есть постройки. Фото сайта Авито

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