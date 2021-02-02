Парки и пруды Саратова отдадут в концессию

Администрация Саратова готовится передать в концессию четыре объекта муниципальной собственности.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, это два пруда и два парка.

Соответствующее постановление опубликовано 2 февраля на сайте администрации.

Речь идет о прудах Семхоз в Кировском районе и Бахчев в поселке Елшанка Ленинского района. По условиям соглашения там должны быть созданы условия для отдыха.

Кроме того, в концессию будут переданы парки «Солнечный» в Ленинском районе и «Свободы» в Волжском. Там также предполагается создать места для массового отдыха граждан.

Концессионные соглашения планируется заключить в 2021 году.

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