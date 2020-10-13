В Саратов прибыли все обещанные троллейбусы из Москвы

Сегодня, 13 октября, в Саратов прибыли последние пять троллейбусов из переданных Москвой городу 80.

- Сейчас в Ленинском депо СГЭТ находятся все 80 единиц. Еще десять привезли в Саратов ранее. Таким образом, у нашего города появилось 90 более современных троллейбусов, — написал мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

Электротранспорт передали в связи с тем, что столица переходит на электробусы и при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он договорился с правительством Москвы о безвозмездной передаче троллейбусов.

В новых «рогатых» есть светодиодное освещение, камеры видеонаблюдения, кондиционеры.

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