Брендированные троллейбусы вышли на улицы Саратова

Брендированные троллейбусы вышли на маршруты №5 и 10 Фото: Пресс-служба администрации Саратова

В Саратове начали ходить троллейбусы с брендами города.

Первые три машины вышли на линию 4 ноября, сообщили «КП-Саратов» в администрации города.

Они оформлены стилизованными изображениями консерватории, памятника Чернышевскому, мостом через Волгу, а также волжскими волнами. Авторы проекта: Антон Богнер и Эрик Шевченко, а выбрали вариант оформления жители Саратова, приняв участие в онлайн-голосовании.

Троллейбусы украшены символами города Фото: Пресс-служба администрации Саратова

Сейчас троллейбусы ходят по маршрутам №5 и 10, но в будущем все прибывшие из Москвы единицы транспорта будут украшены подобным образом.

Напомним, Саратов получил из столицы 90 автобусов при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Еще семь были куплены ранее.

Троллейбусы поступили при поддержке Вячеслава Володина Фото: Пресс-служба администрации Саратова

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