В Минпроме Саратовской области прокомментировали ситуацию вокруг завода «РМК»

Завод "РМК" в Саратове

Накануне стало известно о многомиллионных долгах перед работниками на заводе «РМК» в Саратове. Новый собственник — самарская группа компаний «Регион» — пока не может приступить к выплате зарплат и заведению новых заказов на предприятие.

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» прокомментировали ситуацию на РМК.

- Министерство промышленности и энергетики области в курсе ситуации, сложившейся на РМК, и оказывает содействие в ее разрешении в рамках возложенных полномочий и действующего законодательства. Ситуация находится на постоянном контроле как правительства области, так и надзорных органов. При этом главными задачами правительства являются сохранение производства и коллектива предприятия, а также обеспечение выплаты сложившейся в предыдущие годы задолженности перед сотрудниками. Имеющиеся неурегулированные споры между кредиторами предприятия должны решаться и решаются в правовом поле, в том числе в суде, — заявили «КП-Саратов» в региональном Минпроме.

Напомним, сообщается, что задолженность по зарплате перед работниками завода «РМК», которую накопили прежний менеджмент и владельцы предприятия в результате «руководства» некогда процветающим активом, составляет более 32 млн рублей.

Между тем в ГК «Регион», которая является новым владельцем завода, подтвердили, что как только акт передачи имущества будет подписан, «долги по зарплате перед сотрудниками будут выплачены, и предприятие начнет наконец активно развиваться».

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