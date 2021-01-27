Произвол на саратовском РМК: кому выгодно, чтобы завод «стоял»?

ГК «Регион» имеет опыт управления предприятиями, аналогичными саратовскому РМК. Компания заинтересована в возобновлении производства.

В то время, как власти Саратовской области декларируют создание комфортного инвестиционного климата и ратуют за приход новых экономических проектов, саратовский завод «РМК» захвачен местными «хозяйственниками», которые отказываются передать предприятие законным владельцам. Компания, которая выкупила имущество завода, не может приступить к возобновлению производства, так как конкурсный управляющий, Конев, не пускает новых владельцев на территорию, а сам прячется и всячески избегает встречи.

Пока ситуация кажется абсурдной и не ясно, когда завод сможет начать нормально работать. От министерства промышленности Саратовской области комментариев на эту тему пока нет.

Корреспондент «КП-Саратов» встретился с новым совладельцем АО «СЗ РМК» (новое юридическое лицо, выкупившее имущество завода), главой группы компаний «Регион», Александром Меньших, чтобы узнать его точку зрения на ситуацию с банкротящимся заводом.

Александр Меньших

Напомним, еще в 2016 году завод был загнан в долги предыдущими владельцами, после чего предприятие стало банкротом. После чего «РМК» был под властью разных конкурсных управляющих, которые также копили долги (невыплаты по заработной плате на данный момент составляют 32 млн рублей). Осенью 2020 года имущество обанкротившегося саратовского завода «РМК» было выставлено на торги, которые не состоялись по причине отсутствия потенциального покупателя. В связи с этим основные производственные мощности АО «АП РМК» на законных основаниях перешли в собственность компании, являющейся залоговым кредитором завода. Более того, для полного владения предприятием компания выплатила более 220 млн рублей на счет завода по просьбе конкурсного управляющего Конева. Отметим, что расчет данной стоимости был произведен им же.

- Он предоставил нам эти расчеты, мы в свою очередь соблюли весь законный регламент приобретения предприятия. С 10 января 2021 года у нас есть полное право быть собственниками завода, целиком. Но, к сожалению, воспользоваться этим правом мы не можем! На территорию завода нас по приказу конкурсного управляющего не пускает охрана, а сам он всячески избегает встречи и буквально скрывается уже который день. Однако встретиться с нами ему все-таки придется, правда уже в зале суда. 22 января мы подали заявление в суд на бездействие конкурсного управляющего с обязанием передать имущество, – рассказал Александр Меньших.

Несмотря на опасения саратовчан и бывшего руководства завода, предприятие продолжит свою работу по производству резервуаров. В планах у новых учредителей не только сохранение, но и значительное увеличение объемов производства за счет расширения команды и модернизации завода.

- Основная цель приобретения имущественного комплекса и активов АО «АП РМК»: использование всех мощностей завода для производства резервуаров и их поставки как российским, так и зарубежным заказчикам. Ни о каких торговых рядах и речи быть не может! Это как минимум невыгодно и глупо. Мы объединили усилия, вложили немалые деньги не для того, чтобы барахолку там устроить, а чтобы возродить былые объемы производства; чтобы завод не влачил жалкое существование, а развивался и работал в полную мощь, – поделился один из новых владельцев.

Стоит отметить, что вот уже на протяжении нескольких месяцев против новых владельцев буквально ведется информационная война, во главе которой стоит конкурсный управляющий РМК, Конев, всеми силами пытающийся помешать приобретению завода. Не желая оставлять насиженное место и продолжая использовать имущество завода в своих интересах, он то и дело заказывает сфабрикованные статьи с провокационными заголовками и ничем не подкрепленными заявлениями о намерении учредителей «разместить на площадях предприятия торгово-оптовые склады» или «захватить завод силой». Однако фактов в данных материалах мало. Новые владельцы уже больше 20 лет работают в сфере резервуарных металлоконструкций и никаких магазинов или ТЦ у них нет.

- Сегодня саратовский завод РМК тяжело болен. Если бы все было хорошо, он не был бы банкротом. Что касается мнения, что предприятие и сейчас как-то работает, и у него есть заказы – все почему-то забывают, что это не мешает предприятию генерировать до 100 млн рублей убытков ежегодно! Куда уходит прибыль, которая должна идти на погашение долгов – пусть специальные органы разбираются. Мы со своей стороны действуем в законной плоскости и пытаемся восстановить предприятие, – заявил владелец ГК «Регион».

В Самаре предприятие ГК «Регион» работает и развивается. Сделать то же самое в Саратове компании не дают

Между тем, остается совершенно непонятной позиция областных властей, от которых в такой странной ситуации следовало бы ожидать участия в процессе налаживания новой жизни на проблемном заводе. Так уже происходило совсем недавно на энгельсской «Тролзе», Саратовской кондитерской фабрике и других значимых для региона производствах.

- Это действительно странно: все вокруг заявляли, что заинтересованы в сохранении завода как единого целого и продолжении его основной деятельности, а когда мы пришли с реальным проектом и возможностями, и приобрели имущество завода, нам «связывают руки».

Безусловно, мы ведем диалог с министерством промышленности Саратовской области. Они интересуются происходящим, их волнует будущее предприятия, но влиять напрямую на ситуацию они не могут, поскольку речь идет о частной собственности.

Мы сейчас сами пытаемся найти решение и продолжаем информировать не только региональный Минпром, но и руководство Саратовской области, – заявил Александр Меньших.

Таким образом, до сих пор остается непонятным, когда собственники смогут принять принадлежащее им по закону имущество. На данный момент в Арбитражный суд поступило заявление нового владельца завода о бездействии конкурсного управляющего, и в течение пяти дней оно должно быть принято к производству, результат рассмотрения которого, мы надеемся, наконец позволит законным владельцам зайти на завод и запустить производство.

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