Несколько ДТП и снежные заносы, суженные дороги спровоцировали серьезные заторы на дорогах Саратова утром 14 января.По данным сервиса Яндекс.Пробки отмечался максимально высокий уровень затруднения проезда – девять баллов.Пробки отмечены на всех крупных магистралях города, во всех районах.В Энгельсе серьезные заторы при выезде на саратовский мост.Как сообщают корреспонденты, поселок Поливановка фактически отрезан от города, так как на машинах по нерасчищенным дорогам проехать невозможно, а трамвай №6 прекратил ходить с раннего утра – пути занесло метровым слоем снега.Между тем в областной ГИБДД обратились к жителям с просьбой отказаться от поездок на личных авто и пересесть на общественный транспорт, а также отказаться от поездок по межгороду. С такой же просьбой к саратовцам обратился мэр Михаил Исаев. А еще попросил помочь расчистить город.Председатель правительства Роман Бусаргин между тем заявил, что все основные магистрали расчищены для проезда.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.