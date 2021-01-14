Жители Поливановки 14 янвваря не могут уехать из поселка в центр из-за снегопада.Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», автомобили застряли на нерасчищенных дорогах поселка, а добраться до ближайшей остановки также проблематично из-за заснеженного тротуара.Ранее ГИБДД рекомендовала пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.Жители Поливановки не могут последователь совету инспекции — рельсы трамваев заметены метровым слоем снега. Маршрут №6 не ходит с раннего утра.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.