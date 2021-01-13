В Саратовской области на 13 января зарегистрировано 35 тыс. безработных. Это почти в два раза меньше, чем в конце лета 2020 года.- Уровень регистрируемой безработицы — 3%. В режиме неполной занятости трудятся 1,3 тыс. человек, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты региона.Кроме того, ранее АО «Кондитерская фабрика «Саратовская» заявляла о возможном высвобождении 272 работников. Большую часть планируют трудоустроить на предприятие. которое взялось возродить производство.Напомним, по закону работодатель обязан уведомить центр занятости о массовых увольнениях за три месяца.Кроме того, на портале «Работа в России», отмечают в Минтруда, есть больше 26 тыс. вакансий по области.Напомним, на конец августа в Саратовской области на учете состояло 59 тысяч безработных жителей региона.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.