К концу 2020 года в Саратовской области должно остаться 35 тысяч безработных

Сергей Наумов предвидит сокращение числа безработны более чем на 20 тыс. человек Фото: Александр Уриевский

Постепенное снятие ограничений по коронавирусу оказывает положительное влияние на занятость и рынок труда в Саратовской области, это общая линия по стране. Наметилась тенденция к снижению роста безработицы. Об этом на заседании правительства 27 августа доложил зампред Сергей Наумов.

В мае зарегистрировали 14,5 тыс. безработных, в июне — 11 тыс., в июле — 10 тыс. новых безработных. В августе зарегистрировано чуть более 7 тысяч новых безработных жителей Саратовской области.

При этом активизировалось трудоустройство граждан, рост видим в июле и в августе. Всего 21 тыс. человек трудоустроили за второй квартал 2020 года.

Наумов пояснил, что с начала года трудоустроено 15 тыс. человек, это только с участием служб занятости.

Активно идут работать в торговлю - каждый пятый трудоустроенный, 10% - в образование, в сферу безопасности 7%.

Четвертая часть трудоустроенных идет в профессии не требующие квалификации.

Наумов напомнил, что средяя зарплата по области 34351 рубль - по данным Саратовстата — она показала максимальный прирост по регионам страны.

Сегодня у нас 59 тыс безработных на учете, это 5% от активного населения. Для сравнения в Ульяновской области 5%, Башкортостане - 6,5%, в Оренбургской области - выше 7%.

- Осенью ожидается существенное снижение численности безработных и продолжится оно до конца года. К 31 декабря мы осторожно прогнозируем, что численность безработных в регионе снизится до 35 тыс человек, - заявил Сергей Наумов.