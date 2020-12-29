С кондитерской фабрики «Саратовская» до 17 марта 2021 года уволят 272 из 273 оставшихся работников.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, сейчас в режиме простоя по 31 декабря находятся 147 человек. В начале декабря с трудовым коллективом встретился инвестор и предложил трудоустроиться к нему на мясокомбинат, 205 работников из ранее находившихся в простое сделали это.В центр занятости населения поступила информация о продлении режима простоя с 11 января по 17 марта 2021 года для 237 работников фабрики из 273. То есть в течение трех месяцев будут работать 36 человек.- Также планируется высвобождение 272 сотрудников, из которых 70 — пенсионеры, а 59 — предпенсионеры, — отметили в министерстве.Некоторую часть — 42 человека — уволят 5 февраля, остальные 230 останутся без работы 17 марта.В Минтруда подчеркнули, что сейчас в службе занятости есть 13,2 тыс. вакансий, из них 6,6 тыс. — по рабочим профессиям.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.