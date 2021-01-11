Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил эффективность работы депутата Госдумы Николая Панкова и пожелал, чтобы таких людей было побольше. Об этом он заявил 11 января в ходе посещения в Саратове улицы Ипподромная, где в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья уже в 2021 году сдадут 13 многоэтажных домов.- У него получилось решать проблемы жителей Юбилейного. И по «Победе» (ЖК «Победа» – прим. ред) получилось благодаря ему, там тоже клубок коррупционный и тех, кто все там планировал, все это сплелось, без его участия вряд ли могло бы распутаться и дальше быть направлено. Сейчас я посмотрел, надо отдать должное, он в прошлом году достаточно эффективно отработал в рамках обсуждения федерального бюджета. Будет и открытый физкультурно-оздоровительный комплекс, также запланировано создание парка, — отметил Володин работу Панкова в поселке Юбилейный.Также, напомнил спикер ГД, принято решение о строительстве там поликлиники.- Но это все должно было там быть изначально создано, построено. Нам хотелось бы, чтобы таких Панковых было побольше, — сказал Вячеслав Володин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.