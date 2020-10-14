Панков о ЖК «Победа» в Саратове: участники строительства погрязли в схемах по обогащению, люди им не нужны

ЖК Победа

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал ситуацию вокруг проблемного ЖК «Победа», заняться которым ему поручил председатель ГД Вячеслав Володин.

- Изучил ситуацию по ЖК «Победа». Печально. Не от того, что все запутанно. Просто беда. В чем? Всем участникам строительного процесса люди не нужны. Они борются не за жителей, а ради своей наживы. Одни хотят увеличить конкурсную массу, другие - продать больше квартир. А те, кто строит - получить дополнительно 77 млн рублей и земельную компенсацию. И все это не ради того, чтобы люди, наконец, получили квартиры. А просто потому, что погрязли в схемах по своему обогащению. И сами же в них запутались.

Очень много поступает обращений от дольщиков. Они по праву требуют свое жильё. Всегда буду защищать их интересы. А для решения задачи необходимо вложить 600 млн рублей. Именно столько требуется, чтобы достроить жилкомплекс. Сейчас переговоры ведём со строительной организацией из Самары. Они готовы вложить свои средства в завершение строительства. Это та организация, которая дала квартиры обманутым дольщикам в Заводском районе. Это она, вопреки всем трудностям, предоставила компенсации дольщикам в Балаково. Это та организация, которая взялась достраивать дворец водных видов спорта после того, как их коллеги наделали там долгов. В общем, та организация, которую изо всех сил стараются не пустить на строительный рынок даже тогда, когда сами с работой не справляются. Лишь бы все бюджетные деньги и подряды оставить себе.

Сейчас опять вынужден просить правоохранительные и контролирующие органы оказать содействие и защиту людям, отдавшим все деньги, чтобы купить квартиры. И помочь открыть доступ на строительный рынок тем организациям, которые действительно хотят работать для людей. Говорят, уже были просьбы им не браться за объекты или отчислять определенные суммы. Хочется верить, что это не так, - написал Панков.

Отдельно он обратился к одному из застройщиков комплекса Леониду Писному и дольщикам ЖК «Победа».

- Леонида Александровича прошу сосредоточиться на сдаче жилья в Балаково. И завершить проблемные объекты, в частности, в сфере здравоохранения. Жду завтра дольщиков и участников процесса на строительной площадке ЖК «Победа». И верю, тогда «Победа» зажжет огни. И в квартирах граждан, и на машине «Победа». Она тоже без огней стоит и фарами не светит, - резюмировал Панков.