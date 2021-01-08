Пожар в Энгельсе на улице Космонавтов 6 января оказался поджогом. Двое мужчин, чьи обгоревшие тела были найдены в квартире, были убиты, а квартиру подожгли, чтобы скрыть следы преступления. К такому выводу пришли следователи регионального СУ СКР.Напомним, после тушения огня в однокомнатной квартире на пятом этаже пожарные обнаружили тела двух мужчин. Выяснилось, что это 59-летний хозяин квартиры и его 56-летний знакомый.При этом судмедэксперты установили, что мужчины погибли не в пожаре - смерть хозяина квартиры наступила из-за тупой сочетанной травмы тела, а его гостя, - от проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением левого легкого.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.Следователи СК и полиции выясняют обстоятельства преступления, а также устанавливают, кто убийца.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.