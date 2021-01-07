В Энгельсе Саратовской области вчера поздним вечером, 6 января, погибли двое мужчин.- По предварительным данным, возгорание в однокомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Космонавтов около 23630 заметили жильцы. Прибывшие пожарные потушили пламя и нашли в комнате тело 56-летнего хозяина квартиры и неизвестного мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.Следователи организовали доследственную проверку и осмотрели место трагедии. На трупах обнаружены следы термического воздействия.Назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти обоих. Также выясняется личность второго погибшего мужчины.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.