Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предложил местной власти уделять больше внимания праздничному оформлению нового катка на набережной Космонавтов.- Покатались с дочерью на новом катке на набережной. Сегодня пробное открытие. Он удобно расположен, играет музыка. Бесплатный вход. Это важно, особенно для тех, кто приходит с семьей. В коммерческих центрах 300 рублей с человека. Но есть и над чем работать. Лавочек можно поставить больше, чтобы было комфортней переобуваться. Мешает снежный бордюр, через который приходится перешагивать. Мало иллюминации.Каток – это не только качество льда, но еще и хорошее настроение. Специально проехал по городу, посмотрел. У областной Думы и городской администрации все красиво оформлено, иллюминация. Значит, могут, когда захотят. Или когда правительство области с них спрашивает. А там, где люди отдыхают на набережной, на катке – ни оформления, ни гирлянд.Думаю, здесь городской администрации надо усилиться. Создавать людям праздничное настроение. Они умеют это делать.И почему наше министерство культуры не помогает обеспечить культурный досуг для людей? Или может только директоров театров выгонять, а потом восстанавливать? Задача чиновников в выходные – не отдыхать, а находиться на рабочем месте и обеспечивать отдых людям.Завтра встретимся с жителями поселка Юбилейный. Вместе посмотрим проект нового ФОК открытого типа. Он будет построен в этом году. Тоже, считаю, будет хорошее место для полезного отдыха людей. Для занятия спортом - это тоже немаловажно, - пишет Панков.