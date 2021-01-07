Депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост про здоровый образ жизни и катки.Парламентарий сообщил, что утром прошел 10 км, а вечер проводит на набережной Космонавтов, чтобы посмотреть, как городская власть организовала здесь каток.Напомним, сегодня, 7 января, в 18:00 он заработает в тестовом режиме.- Такой каток в центре города востребован. Поэтому Вячеслав Володин предложил обустроить его в популярном для отдыха месте. Хотя в прошлом году погодные условия не позволили его залить. А теперь все желающие могут прийти сюда с семьями, с детьми и отдохнуть с пользой. Думаю, вход для жителей должен быть бесплатным, — написал Панков.Он напомнил, что катки уже работают на стадионах «Волга» и «Спартак», которые помог реконструировать спикер Госдумы Вячеслав Володин.Панков добавил, что важно все организовать для удобства людей: ровный лед, прокат инвентаря, удобные места для переобувания.Депутат рассказал, что, возможно, проведет опрос среди подписчиков в Инстаграм.- Что устраивает людей, а что нужно исправить. Голосование жителей определит лучший в городе каток. За это приз. За лучший рассказ о катке — подарок, — написал Николай Панков и поздравил всех земляков с Рождеством.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.