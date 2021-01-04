В минздраве Саратовской области «КП-Саратов» прокомментировали информацию об очереди в поликлинике №6 в Заводском районе, когда большое количество людей вынуждены идти на прием в один кабинет к дежурному терапевту.- Вопрос оказания медицинской помощи, в том числе в амбулаторно-поликлиническом звене, находится на пристальном контроле руководства областного минздрава.Из-за непросто эпидемиологической ситуации все бригады работают в полном режиме. Поликлиники ведут прием пациентов, хотя в новогодние праздники им установлен режим выходного дня – дежурный терапевт, дежурная медсестра и работа по вызовам на дом. Но работают в полном режиме. Очереди, тем не менее, могут образовываться – пациентов значительно больше, чем врачей, - рассказала официальный представитель минздрава Анастасия Усова.- При этом хочется в очередной раз воззвать к гражданам, которые продолжают пренебрегать элементарными советами Роспотребнадзора и минздрава – давайте проведем эти праздники дома, максимально сократим контакты, не будем находиться в местах массового скопления людей. Но на площадях, у торговых - центров огромное количество людей, всех возрастов – от детей до пожилых, без каких-либо средств индивидуальной защиты, без соблюдения дистанции. О каких очередях в поликлиниках мы потом говорим, если люди не хотят последовать самым простым советам, как сохранить здоровье, - обратила внимание на причины большого количества пациентов в поликлинике представитель минздрава.Анастасия Усова также отметила, что поликлиника № 6 Саратова не прекращала оказание помощи в полном объеме пациентам, у которых есть подозрение на коронавирус. По данным минздрава, на момент публикации информации об очередях в поликлинике, там уже вели прием более десяти врачей.- Безусловно мы на данный сигнал отреагировали. Если нужно будет усилить дополнительно врачебный состав в поликлинике №6 Саратова, это будет сделано. Но на момент появления информации об очередях в СМИ, уже больше десяти терапевтов вели там прием. В том числе те, кто работает в инфекционном отделении, на приеме пациентов с подозрением на коронавирус. Только в поликлинике №6 сегодня, на момент публикации было обследовано более 100 человек на наличие коронавируса, - сообщила Усова.Ранее очевидцы сообщали, что мимо очереди то и дело проходят медики \\"в экипировке из красной зоны\\".ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.