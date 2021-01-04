Жители Заводского района Саратова 4 января пожаловались на огромные очереди к врачам в поликлинике №6 - всех направляют в один кабинет. При этом, по словам очевидцев, мимо очереди то и дело проходят медики, «экипированные для работы в красной зоне». Некоторые подозревают, что медики могут не направляться туда, а уже быть оттуда, неся на себя вирус.- Поликлиника в Заводском районе, на Авиастроителей. Вся очередь в один кабинет, стоим 4-тый час. Врачи из красной зоны с нами, – такой подписью сопроводила видео автор – Марина Иманкулова.Соответствующее видео появилось в группке «Заводской Онлайн» ВКонтакте.Очевидно, что медики в экипировке в поликлинике - следуют на вызовы к пациентам на дому, как считают в комментариях в соцсетях, где опубликовано видео. Но людей в очереди это вряд ли убеждает.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.