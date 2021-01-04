Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин отмечает день рождения сегодня, 4 января. Ему исполнилось 54 года.Костин стал руководить здравоохранением региона с конца апреля 2020 года – практически в самое тяжелое время первой волны коронавируса.До тех пор возглавлял перинатальный центр, который одним из первых перепрофилировали под больных с коронавирусом.До тех пор долгое время, в течение 18 лет возглавлял городскую больницу №9.Начинал карьеру главным врачом Лысогорской ЦРБ, до этого отучившись в саратовском медуниверситете на хирурга.В октябре Костин сам переболел коронавирусом, но справился с заразой, и как пошутил сам в соцсетях «теперь может спокойно заходить в красную зону».Кроме профессиональных качеств Олег Костин известен в соцсетях как первый чиновник такого ранга, который регулярно делится фото и видео из своей будничной, домашней жизни, в том числе, с домашними питомцами, а также лично отвечает подписчикам в инстаграме.