Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост в поддержку экс-директора театра кукол «Теремок» Александра Удалова.- Утром встретился с Александром Удаловым, директором саратовского театра кукол «Теремок». Человек интересный, творческий. Коллектив театра обратился с просьбой помочь отстоять его на посту руководителя театра.Давно знаю Удалова как настоящего профессионала. При нем театр стал еще более популярен и любим детьми. Он все силы отдает на то, чтобы поставить интересные спектакли, реализовать творческие проекты. Постоянно общался с ним, когда шла реконструкция здания, приезжал в театр и видел хорошее отношение к нему коллектива.Что могу сказать? Наверное, погорячились чиновники минкульта областного, принимая решение о смене руководства. Наверное, можно найти и хорошего управленца, и хорошего менеджера. А вот настоящего профессионала в искусстве найти трудно. Того, кто душой будет так же болеть за театр. Тем более детский, — написал Панков.Напомним, коллектив театра обратился к губернатору с предложением оставить Удалова директором «Теремка». Накануне открытия здания театра после реконструкции у Александра Удалова истек контракт и региональный Минкульт его продлевать не стал. Удалов возглавлял театр в течение 14 лет.