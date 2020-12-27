По данным «КП-Саратов», часть коллектива театра «Теремок» обратилась с письмом к губернатору Валерию Радаеву, министру культуры Татьяне Гараниной. Работники «Теремка» просят восстановить в должности директора театра Александра Удалова.Некоторое время назад у него истек контракт и минкульт региона, как работодатель, его продлевать не стал.Ситуация получилась очень некрасивой – на открытии обновленного здания тетра, которое прошло 25 декабря с участием губернатора и заместителя Минкультуры РФ Сергея Обрывалина, Удалова не было.Между тем, этот директор руководил учреждением последние 14 лет. Об этом в частности, упоминается в письме сотрудников на имя губернатора.Как оказалось, у министра Гараниной накопились претензии «за последние пару лет», в том числе связанные с реконструкцией и платными услугами. Поэтому когда накануне открытия театра, 24 декабря, у Александра Удалова истек контракт, минкульт его просто не продлил.Губернатор отреагировал на письмо работников «Теремка» и поручил председателю Правительства области Роману Бусаргину встретиться с трудовым коллективом, разобраться в ситуации и доложить о результатах.Встреча предварительно назначена на 28 декабря.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.