Вакцинацию от коронавируса будут делать в 66 медучреждениях Саратовской области

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на совещании с губернатором Валерием Радаевым доложил о готовности к вакцинации от коронавируса.

По словам министра, ГУЗ «Аптечный склад», куда будет доставляться вакцина, сейчас укомплектовывают оборудованием, в частности машинами-рефрижераторами. Это необходимо для правильного хранения и перевозки препарата.

Всего «Аптечный склад» сможет единовременно хранить более 20 тыс. доз лекарства.

Прививки будут делать на базе 66 учреждений здравоохранения. Как пояснил Олег Костин, чтобы людям не приходилось ездить в одну точку.

Первые упаковки вакцины, 691 штука, поступят уже в субботу 5 декабря, а всего регион получит в этом году 2 096 доз.

Также на совещании было озвучено, что вакцинации начнутся в первую очередь в закрытых учреждениях — интернатах.

Губернатор Валерий Радаев поручил проконтролировать расстановку приоритетов и вести разъяснительную работу с населением.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.