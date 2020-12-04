Валерий Радаев

Вопрос объявления 31 декабря выходным днем на территории Саратовской области губернатор Валерий Радаев пока не рассматривал. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказала руководитель пресс-службы главы региона Нина Попова.

- Сейчас пока губернатор по этому поводу никаких решений не принял. Но министерство труда вчера сделало пояснение по этому поводу — этот вопрос, о выходном дне 31 декабря, может решаться в рамках трудовых отношений между работниками и работодателем. Каждый руководитель предприятия и организации может своим внутренним, локальным актом принять такое решение, — сказала Нина Попова.

В любом случае органы власти продолжат работу 31 декабря, социальные учреждения также будут работать по своим графикам, торговые предприятия, аптеки и точки питания также вряд ли уйдут в этот день на входной.

Кроме этого, в случае объявления региональными властями официального нерабочего дня 31 декабря, они обязаны выбрать день, который его заместит — то есть где-то впереди по календарю отменится один выходной день.