Радаев поручил составить базы данных всех желающих вакцинироваться от коронавируса

Радаев поручил министру Костину начать подготовку к масштабной вакцинации от коронавируса

На совещании в правительстве по вопросам вакцинации от коронавируса губернатор Валерий Радаев поручил начать формировать базы данных тех жителей области, кто желает получить вакцину от коронавируса. Речь идет не только о врачах, учителях и группах риска, а именно о всех желающих.

Такое поручение Радаев дал минздраву области.

Кроме этого министру здравоохранения Олегу Костину поручено продумать логистику доставки препарата в пункты хранения и вакцинации, а также выверить списки тех, кто привьется в первую очередь. В их числе – врачи, учителя, социальные работники.

Кроме этого необходимо подготовить инфраструктуру: складские помещения, холодильное оборудование для доставки и хранения вакцины при определенном температурном режиме. Радаев также поручил начать кампанию по оповещению населения о возможности вакцинации, в первую очередь - из групп риска.

Кстати, реестр будут составлять, в том числе, при помощи электронной записи.