На парковки, ни «Пятерочки» не будет: саратовцев заверили, что Театр оперы и балета останется на своем месте

Театр оперы и балета обещали восстановить в прежнем виде Фото: Ольга Симонова

В Саратове продолжается демонтаж здания Театра оперы и балета.

Напомним, фасад уже разрушен, что вызвало недовольство многих граждан. Однако эксперты заверили, что все будет восстановлено в прежнем виде.

Представители подрядной организации подчеркнули, что театр останется на месте. Здесь не будет возведено ничего другого — ни «Пятерочка», ни парковка.

Сейчас в театре начались работы по усилению фундамента. Также уже разобрана крыша, чтобы полностью поменять кровлю. В ближайшее время строители будут готовы к усилению монолитной конструкции бетоном. В зрительном зале будет восстановлен декор, причем изображения на стенах планируется повторить в точности.

Напомним, ремонт должен продлиться до конца 2022 года, сейчас артисты выступают на другой сцене — организованной в ДК «Тантал» на 2-й Дачной.

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